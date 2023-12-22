Сабрина Сингх напомнила о контракте с украинцами.

В американском оборонном министерстве заявили, что сотрудникам профильного ведомства нечего сообщить относительно возможного использования российскими Вооруженными силами терминалов спутниковой связи от компании Starlink, основанной миллиардером Илоном Маском. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

У меня нет ничего конкретного относительно использования Россией Starlink. Как вы знаете, наш контракт со Starlink предназначен для использования украинцами. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В начале апреля 2024 года помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил публично о том, что правительство страны работает с властями из киевского режима и американской компанией Starlink, пытаясь заблокировать предполагаемое использование терминалов предприятия по спутниковой связи на Украине Вооруженными силами России.

США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России.

Фото и видео: YouTube / Associated Press