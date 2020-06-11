Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов. Эксперт заметил, что создание "Союзов" и разгонных блоков "Фрегат" для запуска спутников OneWeb будет завершено к концу 2020 года.
Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена
Дмитрий Лоскутов, генеральный директор "Главкосмоса"
Эксперт заметил, что если заказчик не сможет найти покупателя и ракеты российского производства останутся невостребованными, тогда Arianespace придется искать для носителей новую нагрузку. Проект OneWeb может "получить второе дыхание", если в него вложатся инвесторы.
Специалист напомнил, что контракт на изготовление ракет и разгонных блоков подписан сторонами в 2015 году. Сделку заключили Arianespace и OneWeb на 21 пуск "Союзов". Носители должны были вывести в космос 672 спутника.
Дмитрий Лоскутов заметил, что девять пусков для OneWeb планировалось провести с космодрома "Байконур", еще шесть - с "Восточного", шесть - с Куру (один из них уже выполнен). В конце марта 2020 года компания подала заявку о банкротстве в американский суд штата Нью-Йорк.
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Видео: YouTube / OneWeb
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