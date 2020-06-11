Если "Союзы" окажутся невостребованными, то Arianespace найдет им новую нагрузку.

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов. Эксперт заметил, что создание "Союзов" и разгонных блоков "Фрегат" для запуска спутников OneWeb будет завершено к концу 2020 года.

Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена Дмитрий Лоскутов, генеральный директор "Главкосмоса"

Эксперт заметил, что если заказчик не сможет найти покупателя и ракеты российского производства останутся невостребованными, тогда Arianespace придется искать для носителей новую нагрузку. Проект OneWeb может "получить второе дыхание", если в него вложатся инвесторы.

Специалист напомнил, что контракт на изготовление ракет и разгонных блоков подписан сторонами в 2015 году. Сделку заключили Arianespace и OneWeb на 21 пуск "Союзов". Носители должны были вывести в космос 672 спутника.

Дмитрий Лоскутов заметил, что девять пусков для OneWeb планировалось провести с космодрома "Байконур", еще шесть - с "Восточного", шесть - с Куру (один из них уже выполнен). В конце марта 2020 года компания подала заявку о банкротстве в американский суд штата Нью-Йорк.

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Видео: YouTube / OneWeb