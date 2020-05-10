SpaceX заподозрили в желании выкупить главного конкурента

На выкуп британского предприятия претендует ряд компаний, в том числе из Китая и США.

Один из потенциальных покупателей компании One Web, подавшей прошение о банкротстве – компания SpaceX – намерен избавиться от единственного конкурента. Таким мнением поделился с РИА "Новости" член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Эксперт считает, что в числе потенциальных покупателей британского спутникового оператора OneWeb есть те компании, которым выгодна покупка банкрота с точки зрения того, что космический интернет является ключом для дальнейшего развития бизнеса предприятия. Такими компаниями стали Amazon и компания SpaceX, для которой покупка One Web – избавление от единственного конкурента, считает Ионин.

Накануне издание Space Intel Report заявило, что на выкуп подавшего прошение о банкростве британского спутникового оператора OneWeb заявились компании из СШ Amazon и SpaceX, компании из КНР, спутниковый оператор Eutelsat и инвестиционный фонд из США Cerberus Capital Management.

Ранее мы сообщали о том, что НАСА сэкономит на запуске первых модулей окололунной пилотируемой станции Gateway. Об этом рассказали представители американского специализированного сайта spaceflightnow.com. По данным источника, компания планирует отправить в космос два первых модуля Gateway на одной ракете-носителе.

Видео: One Web / YouTube