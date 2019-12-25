НАСА сэкономит на запуске пилотируемой станции Gateway

Вместо двух ракет-носителей будет запущена одна Falcon Heavy.

НАСА сэкономит на запуске первых модулей окололунной пилотируемой станции Gateway. Об этом рассказали представители американского специализированного сайта spaceflightnow.com. По данным источника, компания планирует отправить в космос два первых модуля Gateway на одной ракете-носителе.

На данные цели будет направлена ракета сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Эксперты ссылаются на информацию, предоставленную заместителем руководителя НАСА по пилотируемым программам Дугласа Ловерро. По сведениям от чиновника, запуск носителя состоится не раньше 2023 года. Решение обусловлено снижением рисков. Двухпусковая схема потребовала бы проведения стыковки двух модулей в дальнем космосе.

Напомним, что НАСА заключило контракт на создание первых двух модулей (жилого и энергодвигательного) Gateway с компанией SpaceX Илона Маска. Подрядчик обязуется доставить объекты при помощи двух ракет Falcon Heavy в 2022 и 2023 годах.

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