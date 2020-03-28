21 марта был успешно на орбиту успешно вывели 34 спутника связи OneWeb.

Компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление было отправлено в суд Нью-Йорка. Также компания опубликовала его на своём сайте.

До этого OneWeb вели переговоры о привлечении дополнительных инвестиций. Но они провалились из-за ухудшения экономической ситуации в мире и пандемии коронавируса. По словам генерального директора, многих сотрудников компании уже уволили в связи со сложившейся ситуацией.

21 марта был успешно на орбиту успешно вывели 34 спутника связи OneWeb.

Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.