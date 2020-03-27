Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Они считают, что нужно поддержать предприятия - особенно малый бизнес и ИП. И безработных.

Экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин призвали ввести карантин в России. Их мнение содержится в открытом письме правительству. Под ним подписались и другие экономисты. По их мнению, темпы распространения вируса показывают, что в РФ нужно вводить карантин.

Также "стране срочно необходим внятный план борьбы с эпидемией и экономическим кризисом". Специалисты считают, что России нужно учесть ошибки других стран. И "учесть уроки тех стран, в которых борьба с эпидемией проходит успешно".

Также нужно поддержать предприятия - особенно малый бизнес и ИП. И безработных. Экономисты настаивают на честном разговоре власти и общества. Призывают оказывать качественную медицинскую помощь, обеспечить доступность продовольствия и лекарств.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют новый экономический кризис в России.

Видео: YouTube / вДудь, Movchans