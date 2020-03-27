По их мнению, выходная неделя с 30 марта по 5 апреля только ухудшит ситуацию в экономике.

Эксперты прогнозируют новый экономический кризис в России. По их мнению, он случится из-за пандемии коронавируса, падения цен на нефть и стагнации рынков. Об этом пишет РБК.

Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны упадёт от 0.8 до 3 процентов. По мнению экспертов, выходная неделя с 30 марта по 5 апреля только ухудшит ситуацию в экономике.

По мнению аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в первую неделю апреля экономика начнёт терять от 270-320 миллиардов рублей ежедневно. Совокупные потери за неделю составлять 1,3-1,6 триллиона рублей.

Ранее каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса.