Мера нужна бизнесу, чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса.

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос центра стратегических разработок.

Как пишут авторы материала, эта мера нужна бизнесу, чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса. 29 процентов компаний уже перевели сотрудников на удаленку с меньшими выплатами, а также сократили штат и порезали заработные платы. Еще 40 процентов руководителей планируют принять такие решения в будущем.

Каждая вторая компания допускает сокращение штата на 13%, 63% заявили о риске банкротства.

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