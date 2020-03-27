Приостанавливаются туристические поездки по стране до 1 июня.

Михаил Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах. Премьер-министр обратился к региональным властям с поручением. Глава правительства рекомендует гражданам страны ограничить поездки, включая туристические.

В постановлении кабмина говорится о том, что ограничения будут действовать с 28 марта по 1 июня. Отдыхающих не будут принимать в пансионатах, санаториях, детских лагерях, гостиницах. Размещаться в номерах смогут только те граждане, кто находится в служебной командировке. Сотрудникам придется до конца своего пребывания в регионе находиться на самоизоляции. При этом продлить срок своего пребывания в номере они не смогут.

Ограничения касаются как местных объектов, так и мест, имеющих федеральное значение. Приостанавливается работа горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха.

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Видео: YouTube/Правительство России