Есть люди, которые "демонстрирует редкое легкомыслие".

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса. Они предусмотрены как для юридических, так и для физических лиц. Наказание ждёт тех, кто откажется соблюдать правила карантина, установленные в связи с COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что меры "очевидны для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации". Поэтому сегодня внесут поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Против тех, кто откажется соблюдать правила, начнут использовать санкции.

По словам министра, есть и люди, которые "демонстрирует редкое легкомыслие". Но большинство, подчеркнул он, ответственно относится к происходящему.

Ранее Правительство начало готовить рекомендации по ограничению работы ТЦ.

Видео: YouTube / Правительство России