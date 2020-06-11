Илон Маск прокомментировал статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon

Глава "Роскосмоса" в Forbes стал автором статьи "Это их война, а не наша".

Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о Crew Dragon. Рогозин ранее на сайте журнала Forbes опубликовал материал, посвященный первому полету нового американского космического корабля на МКС. Публикация вышла в свет 8 июня и получила название "Это их война, а не наша". Перевод статьи размещен на официальном сайте "Роскосмоса" 10 июня. Его привел в своем Twitter-аккаунте журналист Эрик Бергер. Основатель SpaceX отреагировал на пост комментарием.

Это нечто! Илон Маск, основатель SpaceX

Бизнесмен добавил, что на создание Crew Dragon его сподвигли советские разработки 80-ых годов, связанные с кислородно-водородным двигателем. Сам Маск решил экспериментировать с кислородно-метанового двигателем Raptor. Предприниматель считает, что этот аппарат имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon.

Видео: YouTube / SpaceX