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Илон Маск прокомментировал статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon

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Глава "Роскосмоса" в Forbes стал автором статьи "Это их война, а не наша".

Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о Crew Dragon. Рогозин ранее на сайте журнала Forbes  опубликовал материал, посвященный первому полету нового американского космического корабля на МКС. Публикация вышла в свет 8 июня и получила название "Это их война, а не наша". Перевод статьи размещен на официальном сайте "Роскосмоса" 10 июня. Его привел в своем Twitter-аккаунте журналист Эрик Бергер. Основатель SpaceX отреагировал на пост комментарием.

Это нечто!

Илон Маск, основатель SpaceX 

Бизнесмен добавил, что на создание Crew Dragon его сподвигли советские разработки 80-ых годов, связанные с кислородно-водородным двигателем. Сам Маск решил экспериментировать с кислородно-метанового двигателем Raptor. Предприниматель считает, что этот аппарат имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon.

Видео: YouTube / SpaceX

 

Теги: crew dragon, дмитрий рогозин, илон маск, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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