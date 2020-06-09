Он сравнил возможность доставлять космонавтов до станции с картинами Леонардо да Винчи, Тициана и Микеланджело.

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon.

Он отметил, что американские разработчики должны поблагодарить "Союз", советских разработчиков и инженеров, которые занимались модернизацией "самого надёжного в мире космического корабля".

Рогозин рассказал, что после запуска Crew Dragon Россия не получила профессиональной благодарности от американской стороны. Он считает, что РФ оказала США бесценную помощь в доставке американских космонавтов к МКС. Рогозин сравнил возможность доставлять космонавтов до станции с картинами Леонардо да Винчи, Тициана и Микеланджело, поскольку они также являются "бесценным достоянием человечества".

Ранее Илон Маск назвал главную цель SpaceX.

Видео: YouTube / SpaceX