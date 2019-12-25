По словам бизнесмена, сейчас компания ориентирована на создание Starship.

Илон Маск назвал главную цель SpaceX. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNBC. Эксперты заявили, что предприниматель считает основным приоритетом для SpaceX создание космического корабля Starship. Маск призвал сотрудников не останавливаться на достигнутом и не "почивать на лаврах" после успешной миссии Crew Dragon.

Пожалуйста, примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX является Starship Илон Маск, основатель SpaceX

Напомним, что ракета Starship изготавливается для организации полетов на Луну и Марс. Маск написал в корпоративном письме, что SpaceX следует действовать "резко и немедленно".

Напомним, что на данный момент в рабочем штате компании числится около восьми тысяч сотрудников. Большая часть из них трудится на территории Лос-Анджелеса или мысе Канаверал. некоторые должностные лица работают на частном космодроме вблизи деревни Бока-Чика (Техас).

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