В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Илон Маск вступился за торговцев марихуаной. Об этом основатель SpaceX и Tesla написал в своем Twitter.
Маск заявил, что продажа легких наркотиков уже стала законным бизнесом в значительном числе штатов. При этом по словам основателя SpaceX, многие до сих пор попадают в тюрьмы.
Это не имеет смысла, это неправильно
Илон Маск, основатель SpaceX.
Напомним, что в 2108 году Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.
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Видео:PowerfulJRE/YouTube
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