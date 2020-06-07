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Илон Маск вступился за торговцев марихуаной

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По его словам, продажа наркотика фактически перешла из крупного уголовного преступления в вид законного бизнеса.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Илон Маск вступился за торговцев марихуаной. Об этом основатель SpaceX и Tesla написал в своем Twitter.

Маск заявил, что продажа легких наркотиков уже стала законным бизнесом в значительном числе штатов. При этом по словам основателя SpaceX, многие до сих пор попадают в тюрьмы.

Это не имеет смысла, это неправильно

Илон Маск, основатель SpaceX.

Напомним, что в 2108 году Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.

Ранее мы сообщали о том, что Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США.

Видео:PowerfulJRE/YouTube

Теги: илон маск, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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