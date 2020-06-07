Пушков упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что США в течении 20 лет причиняет вред другим государствам. Более того по его словам, Америка поддерживает террористов и создала хаос и оккупацию в Ираке и Ливии.

Напомним, что ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфолу заявил, что Россия якобы отправляет "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий" США.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.

Видео:Global News/YouTube