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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

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Пушков упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США. Об этом сообщают РИА Новости. 

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что США в течении 20 лет причиняет вред другим государствам. Более того по его словам, Америка поддерживает террористов и создала хаос и оккупацию в Ираке и Ливии.

Напомним, что ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфолу заявил, что Россия якобы отправляет "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий" США.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.

Видео:Global News/YouTube

Теги: беспорядки сша, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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