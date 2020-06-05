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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток

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Теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адхан.

Теперь Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать маски лишь в общественном транспорте и магазинах. Также специалисты рекомендуют средства защиты тем, у кого имеются хронические заболевания и пожилым людям старше 60 лет.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала ношение масок бесполезным способом защиты в период пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.

Видео:World Health Organization (WHO)/YouTube

Теги: воз, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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