"Авифавир" производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "ХимРар".

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса. Об этом сообщают РИА новости.

Речь идёт об отечественном препарате от коронавирусной инфекции "Авифавир". Известно, что вакцину производит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания "ХимРар".

Препарат поступит в клиники уже 11 июня. Его можно будет получить по ОМС.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин.

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