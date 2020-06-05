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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

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"Авифавир" производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "ХимРар".

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса. Об этом сообщают РИА новости. 

Речь идёт об отечественном препарате от коронавирусной инфекции "Авифавир". Известно, что вакцину производит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания "ХимРар".

Препарат поступит в клиники уже 11 июня. Его можно будет получить по ОМС.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин.

Фото:pixabay

Теги: новости россии, общесто
Категории: Лента новостей, Тема дня, Коронавирус в Петербурге, Новости России,

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