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В Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин
Сегодня, 11:43
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nastya960

В Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин

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Женщинам было от 39 до 83 лет, мужчинам – от 55 до 83 лет.

В Петербурге за минувшие сутки было оформлено 27 медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 15 мужчин от 55 до 83 лет и 12 женщин от 39 до 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга. 

Первоначальной причиной смерти у всех признана коронавирусная инфекция. Умершие страдали рядом хронических заболеваний –диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом.

В сводку не вошли случаи, рассмотренные комиссией по летальным исходам. Все смерти зафиксированы на медицинским свидетельствам. 

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Фото: pixabay

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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