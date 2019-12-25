Больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы

Предпочтение будут отдавать донорам, которые болели более двух недель в среднетяжелой форме.

Больница Святого Георгия сообщила о поиске доноров для прохождения предварительного тестирования на антитела к коронавирусу. Информация опубликована в Instagram медучреждения.

Самое главное условие – наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. больница Святого Георгия

При этом предпочтение будут отдавать донорам, которые болели более двух недель в среднетяжелой форме. Донор должен весить более 50 килограммов, не иметь инфекционных заболеваний и не иметь беременности в данный момент. Перед донацией все кандидаты проходят медицинское обследование.

В середине мая из 40-й больницы Петербурга выписали второго пациента, получившего лечение гипериммунной плазмой переболевших Covid-19.

Фото: Instagram/ st.georges_hospital