Из 40-й больницы Петербурга выписали второго пациента, получившего лечение гипериммунной плазмой переболевших Covid-19

В стационаре интернет-телевидению Piter.tv в эксклюзивном интервью рассказали о готовности продолжать использование этого метода лечения и составлять реестр возможных доноров.

Вторым пациентом, которого успешно вылечили гипериммунной плазмой переболевших Covid-19, также стал врач Городской больницы №40. Накануне выписки Анатолий Спирин рассказал Piter.tv о том, как развивалась болезнь и когда наступило улучшение.

Анатолий Спирин, заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Был кашель сильный, насморк, голова болела. Я не могу сказать, что это что-то удивительное, но все-таки отличалось тем, что очень навязчивое. Ухудшение наступило дней через 5, когда подскочила температура и действительно появились затруднения дыхания очень неприятные, усиление всех симптомов, которые я уже перечислил. Действительно была одышка, действительно не хватало воздуха, действительно приходилось дышать кислородом, все это нарастало. Но к счастью, плазма сыграла решающую роль. Температура упала, я спал ночь, не захлебываясь. Утром проснулся не то, чтобы здоровым, но я понял, что-то изменилось в хорошую сторону.

Евгений Гарбузов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

У данного пациента была характерная картина, когда вторая волна ухудшения наступила через 5 суток после заболевания, сопровождалась одышкой, ухудшением показателей вентиляции, нарастанием интоксикации и было решено применить гипериммунную плазму и она была эффективна. Уже на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, уменьшилась интоксикация, улучшилась оксигенация у пациента и еще через сутки он перестал внушать опасения по своему состоянию.

Тем временем лечение в больнице продолжает еще один пациент, также получивший гипериммунную плазму. Пока он находится на искусственной вентиляции легких. Однако, как отмечают врачи, после начала применения плазмы, стремительное ухудшение состояния замедлилось. В городской больнице № 40 рассказали о готовности продолжать лечение других пациентов препаратами плазмы крови и формировать реестр возможных доноров.