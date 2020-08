На орбиту отправились еще 57 малых аппаратов для Starlink.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Об этом сообщили представители организации. Они вели прямую трансляцию запуска носителя в космос.

Отметим, что пуск состоялся в 01:12 часов по времени восточного побережья США (08:12 часов утра 7 августа по московскому времени). Ракета взлетела вместе с 10 по счету группировкой микроспутников системы Starlink. 57 аппаратов отправились на орбиту Земли. Согласно контрактной основе выводятся также два спутника компании BlackSky.

Спустя девять минут после запуска Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане приземлилась первая ступень носителя. Компания использовала объект уже в четвертый раз.

Напомним, что Starlink необходим для предоставления доступа к Интернету всем жителям Земли. Это происходит за счет развертывания на околоземной орбите малых спутников с массой до 500 кг.

Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2".