Медведев в шутку предложил содействие Москвы в урегулировании между Трампом и Маском

По словам зампреда СБ РФ, наша страна готова помочь в восстановлении хороших контактов между оппонентами за акции от Starlink.

Заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в шутку предложил помощь в урегулировании конфликта между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и миллиардером, основателем компаний SpaceX и Tesla, предпринимателем Илоном Маском за "разумную плату" в виде акций от компании Starlink. Соответствующее заявление эксперт опубликовал в собственном аккаунте в социальной сети X.

Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята! Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что в четверг Маск и Трамп обменялись серией резких комментариев.

Маск заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Дмитрий Медведев