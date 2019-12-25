Маск заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу Эпштейна

Миллиардер назвал причину, по которой Белый дом не раскрывает документы по расследованию в отношении Джеффри Эпштейна.

Американский миллиардер, предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который до недавних пор работал в администрации президента-республиканца Дональда Трампа, заявил через социальные сети о том, что действующий лидер Белого дома фигурирует в документах по уголовному делу Джеффри Эпштейна. Бизнесмен уточнил, что именно по этой причине документы по расследованию финансиста до сих пор не обнародованы перед общественностью.

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Напомним, что Джеффри Эпштейн был задержан американскими правоохранительными органами из штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура указала на наличие свидетельств того, что в период 2002-2005 годов подозреваемый организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых фигуранта расследования входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только из США, но и многих других стран. Его гостями становились лидеры государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после кончины Эпштейна в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk