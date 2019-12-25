  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах из-за ущерба его интересам
Сегодня, 7:32
101
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах из-за ущерба его интересам

0 0

Предприниматель остался недоволен тем, что его политические и бизнес-интересы попали под удар.

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Об этом сообщает портал Axios.

По информации источника, Маск остался недоволен тем, что его политические и бизнес-интересы попали под удар. Отмечается, что предприниматель рассчитывал на переход системы контроля за движением воздушного транспорта США на спутники связи Starlink. Маск считает, что новый законопроект "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета".

Ранее Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning

Теги: дональд трамп, законопроект, илон маск, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии