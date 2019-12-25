Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах из-за ущерба его интересам

Предприниматель остался недоволен тем, что его политические и бизнес-интересы попали под удар.

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Об этом сообщает портал Axios.

По информации источника, Маск остался недоволен тем, что его политические и бизнес-интересы попали под удар. Отмечается, что предприниматель рассчитывал на переход системы контроля за движением воздушного транспорта США на спутники связи Starlink. Маск считает, что новый законопроект "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета".

Ранее Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning