Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис

По его словам, эта проблема касается практически каждой страны.

Американский предприниматель Илон Маск заявил об угрозе, которая может настигнуть Китай. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Маска, самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе может стать демографический кризис. Он подчеркнул, что эта проблема касается практически каждой страны. Маск уже выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также отмечал, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации.

Ранее мы сообщали, что Маск хочет уйти из правительства США.

Фото: YouTube / Real Time with Bill Maher