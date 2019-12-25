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Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис
Сегодня, 8:03
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Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис

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По его словам, эта проблема касается практически каждой страны.

Американский предприниматель Илон Маск заявил об угрозе, которая может настигнуть Китай. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Маска, самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе может стать демографический кризис. Он подчеркнул, что эта проблема касается практически каждой страны. Маск уже выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также отмечал, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации.

Ранее мы сообщали, что Маск хочет уйти из правительства США.

Фото: YouTube / Real Time with Bill Maher

Теги: демографический кризис, илон маск, китай, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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