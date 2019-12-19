The Washington Post: Илон Маск хочет уйти из правительства США

В СМИ обсуждается вопрос возможного продления должностных полномочий миллиардера для работы на правительство США.

Руководитель американского департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск хочет оставить работу в федеральном правительстве страны, поскольку устал от "нападок левых сил". Такие сведения передали журналисты из издания The Washington Post со ссылкой на анонимный источник. В статье упоминается, что статус бизнесмена как особого сотрудника администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе истекает в мае 2025 года. На данный момент нет точных сведений о то, будет ли продлен срок его должностных полномочий.

Маскхочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых. материал The Washington Post

в СМИ добавляют, что Илон Маск не переживает за дальнейшую работу возглавляемого им сейчас DOGE связи с тем, что члены его команды уже закрепились "во многих федеральных агентствах". Об этом The WP сообщил неназванный публично высокопоставленный представитель Белого дома. Эксперт пояснил, что уже сейчас DOGE успел добиться исторических результатов, которые "говорят сами за себя".

Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится.

Фото: YouTube / Илон Маск (Elon Musk Russia)