Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится

Глава США напомнил о своей покупке автомобиля Tesla, которую он дает покататься "ребятам из офиса".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп похвалил миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за работу национального Департамента эффективности управления (DOGE), а также за "отличные машины", которые делает Tesla. В ходе правительственного заседания в Белом доме политик также признался, что купил один автомобиль для личного пользования и заплатил за эту прихоть "кучу денег", так как хотел приобрести транспортное средство по его максимальной стоимости. Глава США объяснил, что дает поездить на ней "ребятам из офиса". На рабочей встрече с членами кабинета министров также присутствовал и сам Илон Маск.

Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина, хотя я купил одну. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Илон Маск сблизился с Дональдом Трампом в период предвыборной компании. Как писали ранее журналисты из иностранного издания The Washington Post, бизнесмен вложил почти 290 миллионов долларов в поддержку действующего президента США и других республиканцев на выборах. DOGE в администрации Вашингтона занялся снижением государственных расходов, прежде всего за счет сокращения количества сотрудников, находящихся в аппарате у органах власти. В отставку пришлось уйти около 75 тысячам человек. Дополнительно фактически было расформировано Агентство США по международному развитию (USAID). Предприниматель в Белом доме на данный момент работает в статусе "особого государственного служащего". Должностные полномочия Илона Маска действуют 130 дней. Этот срок истечет в конце мая. Дональд Трамп еще 1 апреля упомянул, что Маск может вернуться к управлению своими компаниями и что "он этого хочет".

Трамп заявил, что торговая война еще не закончена.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX