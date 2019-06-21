Трамп заявил, что торговая война еще не закончена

Глава США рассказал о приостановке действия дополнительных пошлин.

Торговая война далека от своего завершения, однако у многих стран мира есть настрой на заключение торговых соглашений с американской администрацией. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами действующий президент-республиканец Дональд Трамп, выступая из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Политик ответил на вопросы СМИ о торговой войне и готовность к переговорам по торговле с третьими странами. Дополнительно спикер затронул причины повышения таможенных пошлин.

Еще ничего не завершено, но у нас есть колоссальный настрой со стороны других стран, включая Китай. Происходящее в мировой торговле в отношении США было неустойчивым. Кто-то должен был спустить курок. Это нужно было сделать уже давно. Дональд Трамп, глава США

Трампа спросили, по какой причине он принял решение приостановить на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности. Глава США указал, что ему казалось, что после объявления о пошлинах люди начали немного выбиваться из привычной колеи. В результате общество становилось взвинченным и немного напуганным, так как переживало по поводу того, что администрации предстоит большая работа.

"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление.

Фото и видео: YouTube / Sky News

