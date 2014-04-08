"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление

Глава США недоволен реакцией КНР на ввод Америкой пошлин.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о странах, обращающихся к нему из-за пошлин. Эту тему иностранный политик, лидер Белого дома поднял публично, выступая на торжественном ужине Национальной республиканской конференции конгресса. Глава государства заметил, что китайское руководство реагирует на вводимые Вашингтоном пошлины не по правилам. Спикер указал, что дополнительные тарифы будут действовать до того времени, пока Пекин не пойдет на сделку.

Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, заключите с нами сделку. Я сделаю все что угодно, сэр. Дональд Трамп, глава США

Ранее китайское посольство в столице США уведомило СМИ о том, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры между делегатами из Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе. Дипломаты пояснили, что "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия" со страной.

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Фото и видео: YouTube / FOX 26 Houston