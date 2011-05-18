Трамп назвал Александра Овечкина "великим хоккеистом"

На прошлой неделе российский спортсмен побил рекорд по забитым шайбам в составе НХЛ.

Президент США Дональд Трамп похвалил Алекандра Овечкина после того, как тот поставил новый рекорд в составе НХЛ (Национальной хоккейной лиге).

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, Овечкин, игравший за "Вашингтон Кэпиталз" против "Нью-Йорк Айлендерс", забил рекордную 895-ю шайбу и тем самым побил рекорд хоккеиста Уэйна Гретцки.

Сегодня Трамп назвал российского спортсмена "великим хоккеистом".

Замечательный джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки, не так ли? Великого Уэйна Гретцки. Но у нас [теперь] есть еще один великий [хоккеист], да? Дональд Трамп, Президент США

Ранее на Piter.TV: "Символ единения": политолог Светов рассказал о значении рекорда Александра Овечкина в НХЛ. По его словам, поставленный в воскресенье рекорд имеет не только спортивное значение, но также и политическое.

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