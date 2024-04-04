Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против "Айлендерс" его команда уступила со счетом 1:4. Овечкин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Она стала для него 895-й за всю карьеру. Россиянин обошел по этому показателю легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 61 матч и набрал 69 (42+27) очков.
Ранее мы сообщали, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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