Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), достигнув отметки в 894 гола. Он достиг этого результата за 1486 матчей.
Всего один гол отделяет Александра Овечкина от установления нового абсолютного рекорда НХЛ, который, по мнению экспертов, вряд ли будет побит в ближайшие сто лет.
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Видео: Monumental Sports Network
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