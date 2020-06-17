Ротенберг призвал игроков "Динамо" замолчать после победы СКА

По словам главного тренера СКА, жест является "питерским".

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сделал провокационный жест в сторону скамейки запасных московского "Динамо" после победы своей команды в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сразу после финальной сирены Ротенберг повернулся к соперникам, приложил указательный палец к губам, изображая жест "тихо", и выкрикнул несколько слов. После матча Ротенберг объяснил свой поступок журналистам, отметив, что этот жест является "питерским", и напомнил об аналогичном жесте Андрея Аршавина после победы сборной России над Нидерландами.

Несмотря на победу СКА, в серии до четырёх побед по-прежнему лидирует "Динамо" со счётом 3:2. Шестой матч противостояния состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.

Ранее Piter.TV сообщал, что ледовый стадион-трансформер появится на юге Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА