"Символ единения": политолог рассказал, что означает рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Накануне российский хоккеист забил 895-ю шайбу и обошел Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов.

Шестого апреля стало известно, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил предыдущего рекордсмена – Уэййна Гретцки – в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю. Спортсмен забил 895-ю шайбу, играя против "Нью-Йорк Айлендерс".

Во время церемонии, которую устроили по случаю нового рекорда, Овечкин произнес речь, отметив историчность произошедшего. "Русские, мы сделали это! Это история", – произнес хоккеист.

По словам политолога, журналиста и писателя Юрия Светова, поставленный в воскресенье рекорд имеет не только спортивное значение.

Есть и политическое значение. Успешный выходец из России, который всегда подчеркивает, что он русский и на этом делает акцент, добился успеха в стране, которую традиционно трактуют как антироссийскую или антисоветскую. Хотя обычные люди [к такой трактовке] относятся по-другому, и в данном случае я бы сказал, что этот рекорд – символ единения. Овечкин родом из Москвы, а играет и побеждает за команду в Вашингтоне, объединяя тем самым между собой две столицы. Александр, когда установил рекорд, сказал, что русские могут гордиться. И это воспринимается не как проявление национализма, а именно как проявление того, что он помнит про свои корни. Юрий Светов, политолог

Эксперт полагает, что в многонациональных Соединенных штатах демонстрируемая национальная гордость не является чем-то порицаемым.

В Соединенных Штатах, где народ из разных стран, в общем-то принято нормально воспринимать подобное. Я очень хорошо помню, например, как в Петербург приезжал Сильвестр Сталлоне, делал выставку в Михайловском замке. Ему тогда кто-то сказал, что вот, мол, у вас итальянские корни. Он же ответил: я помню все свои корни, помню, что моя бабушка родом из Российской империи, и мы в своей семье это знаем и ценим. Заявление Овечкина особенно символично на фоне тех, кто отрекается от своей страны, людей, которые заявляют, что им стыдно говорить о том, что они русские. Овечкин же и подчеркивает значимость того, откуда он родом, кто его воспитал как спортсмена, и в то же время говорит о своих друзьях, напарниках по команде разной национальности, которые ему помогли добиться этого результата. Юрий Светов, политолог

Впрочем, отношение к Александру Овечкину в Америке не стоит связывать с возобновлением российско-американских отношений, – считает Светов.

Это все разные вещи. Дональд Трамп, например, встречался с Овечкиным еще после того, как команда "Вашингтон Кэпиталз" в 2018 году впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли. Игроки были на приеме в Белом доме и там общались с президентом. Жена Овечкина Анастасия (Шубская) рассказывает, что Трамп приглашал их на прием и особо выделил Александра, разговаривал с ним. Так что такое отношение к нашему хоккеисту не только сейчас, оно вообще есть. Американцы умеют для себя воспринимать все это. Я помню, что когда прилетел в США, то шел по коридору аэропорта, где висели фотографии знаменитых американцев, которыми гордятся в стране. Между прочим, среди этих американцев был Михаил Барышников. То есть это у них в порядке вещей. Американцы умеют, как они говорят, инкорпорировать любых успешных людей. То же Илон Маск – он кто? Южноафриканец или все-таки теперь американец? Юрий Светов, политолог

Кроме того, по словам эксперта, достижение Овечкина вряд ли будет оценено по заслугам в недружественных по отношению к России странах.

Они будут всячески стараться это закрыть и смазать. Например, когда Овечкин забил 894-ю шайбу, на матче присутствовал предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки. Овечкин встал перед ним на колени, поблагодарил за поддержку. И украинские СМИ трактовали это так: Овечкин встал на колени перед этническим украинцем. Хотя сам Гретцки постоянно подчеркивает, что у него русские корни и что его дед Терентий Грецкий родился на территории современной Белоруссии. Но украинцы нашли там свои корни и попытались вот таким образом повернуть ситуацию. В других странах, в Европе, любители спорта рекорд Овечкина оценят, а политики… Я не уверен, например, что такие люди, как [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен или [глава МИД Германии] Анналена Бербок, вообще знают о существовании такого вида спорта, как хоккей. Юрий Светов, политолог

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Фото: Сайт НХЛ