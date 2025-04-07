В Кремле ответили на вопрос о личном разговоре Путина и Овечкина

Президент России Владимир Путин пока не общался лично с установившим рекорд НХЛ Александром Овечкиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник сказал СМИ, что по телефону глава государства не поднимал вопрос организации контакта с нападающим из команды "Вашингтон Кэпиталз".
По телефонному разговору с Овечкиным пока ничего сказать не можем, его не было. Телеграмма свидетельствует о том, что президент высоко ценит спортивный результат Овечкина.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что Александр Овечкин 6 апреля стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в регулярных чемпионатах с 895 очками в своем активе. Кремль ранее опубликовал поздравительную телеграмму российского президента Влдимира Путина нашему спортсмену. Еще в 2017 году, за год до президентских выборов в России, форвард Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены. Хоккеист является трехкратным чемпионом мира в составе сборной страны и обладателем Кубка Стэнли вместе с "Вашингтон Кэпиталз".
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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