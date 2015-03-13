В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США

Дмитрий Песков назвал тему важной для двустороннего диалога.

Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал СМИ, что пока что до обсуждения этой темы у делегатов не дошли руки.

Тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в европейском регионе, генерал Кристофер Каволи заявил публично о том, что Европа запрашивает у Вашингтона размещение на собственной территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности.

Песков: РФ нужно минимизировать риски от вызванных пошлинами США последствий.

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