Песков: РФ нужно минимизировать риски от вызванных пошлинами США последствий

В Кремле оценили решение США ввести пошлины для стран.

Москве нужно минимизировать риски от вызванных американскими таможенными пошлинами последствий. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. СМИ задали вопрос чиновнику о том, могут ли быть эти тарифы на руку России.

Вряд ли это на руку...Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Белый дом в Вашингоне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако для каждой из стран мира тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с тех компаний, которые ввозят американские товары. При этом на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению президента-республиканца США Дональда Трампа, это решение со стороны правительства станет новой "декларацией экономической независимости" и поможет властям использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

Песков: планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости