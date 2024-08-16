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Песков: планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным

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Он также добавил, что президент РФ не планирует визит в эту страну.

Планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на заявление Трампа о его планах посетить в апреле Саудовскую Аравию. Песков отметил, что планы главы Белого дома никак не связаны с Путины. Он также добавил, что президент РФ не планирует визит в эту страну.

Ранее Песков заявил, что Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, президент россии, президент сша, пресс-секретарь президента россии, саудовская аравия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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