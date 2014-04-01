Песков: Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией

В Кремле подчеркнули, что у стран раньше было взаимовыгодное сотрудничество.

Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у России не было проблем с Финляндией. Песков отметил, что сейчас Хельсинки затаскивает военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он добавил, что у стран раньше было взаимовыгодное сотрудничество.

Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России.

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