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Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России

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В Кремле отметили, что что Путин проведет встречу с главой китайского МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России. Об этом он рассказал журналистам.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин примет в Кремле главу китайского МИД. Он подчеркнул, что глава государства традиционно принимает министров, которые посещают Москву с официальным визитом.

Ван И – старый добрый друг, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ван и, дмитрий песков, мид китая, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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