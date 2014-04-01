В Кремле отметили, что что Путин проведет встречу с главой китайского МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России. Об этом он рассказал журналистам.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин примет в Кремле главу китайского МИД. Он подчеркнул, что глава государства традиционно принимает министров, которые посещают Москву с официальным визитом.

Ван И – старый добрый друг, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая.

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