Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России. Об этом он рассказал журналистам.
Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин примет в Кремле главу китайского МИД. Он подчеркнул, что глава государства традиционно принимает министров, которые посещают Москву с официальным визитом.
Ван И – старый добрый друг, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все