Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая

По словам Лаврова, Москву и Пекин объединяют "многовековые традиции добрососедства".

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Лавров отметил, что Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, но и "многовековые традиции добрососедства". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление нынешней связки.

Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что РФ и США обсуждают тему "Северных потоков".

Видео: МИД России