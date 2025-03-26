Глава МИД РФ указал на проблемы ЕС в сфере энергетики.

Москва и Вашингтон обсуждают тему "Северных потоков". Соответствующее заявление сделал российский руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире "Первого канала". Видеозапись с данным интервью опубликована в социальных сетях МИДа РФ. Гость программы отметил, что Москве будет интересно, если власти в Вашингтоне используют свое влияние на европейский регион заставят коллективный Брюссель не отказываться от российского природного газа.

Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про "Северные потоки". Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил СМИ о том, что европейский регион бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американские предприятия. Несмотря на такую ситуацию, министр по экономике Германии Роберт Хабек, а также глава Европейской комиссии Урсула фо дер Ляйен и министра по обороне ФРГ Борис Писториус все еще уверены, что и не следует позволять восстановление работы российских трубопроводов, которые могут поставлять топливные ресурсы в ЕС.

Лавров назвал генсека НАТО "смешным и жалким человеком".

Фото и видео: МИД России