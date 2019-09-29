Прототип успешно взлетел на полигоне в Бока-Чика и мягко приземлился.

Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет. Об этом сообщили представители американской компании SpaceX. Видео с места тестов опубликовано на портале Space.com.

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Напомним, что космический корабль Starship SN5 создается для полета на Марс. Тестовый запуск аппарата состоялся на территории полигона Бока-Чика в штате Техас. Корабль начал полет в 02:57 по московскому времени. Ему удалось подняться в воздух на высоту в 150 метров. После этого Starship совершил мягкую посадку.

Испытания SN5 - это первый успешный тест прототипа корабля Starship. Предыдущие четыре запуска завершились неудачно. Они проводились в ноябре 2019 года, а также в феврале, апреле и мае 2020 года.

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Видео: Youtube/SpaceX