SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу с плавучей платформы

SpaceX создаст плавучую платформу в Мексиканском заливе.

Компания SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу. Об этом сообщили журналисты из Independent со ссылкой на собственные источники. Представители предприятия рассказали, что Илон Маск рассчитывает запустить плавучую морскую платформу около берега Мексиканского залива в американском штате Техас.

Новая платформа будет выступать в качестве космодрома для запуска носителей на Луну и Марс, а также для старта гиперзвуковых ракет, нацеленных на полеты вокруг Земли. В Space планируют использовать морскую платформу для запуска тяжелого многоразового космического корабля Starship. Это позволит перемещаться между континентами за 40 минут.

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