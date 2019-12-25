В космос запущены "Гаофэнь-9", "Хэдэ-5" и "Писин-3А".

Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC). В среду 16 июня КНР при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" запустил в космос три разработки. Запуск состоялся в 15:19 по местному времени (в 10:19 по московскому времени) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу.

Первым запущенный спутником стал "Гаофэнь-9" Его воздала компания "Дунфанхун Вэйсин". Аппарат необходим для наблюдения за поверхностью Земли и городского планирования, оценке пригодности территорий для сельского хозяйства. Его также можно использовать для прогнозов стихийных бедствий.

Вторым спутником стал "Хэдэ-5" от компании China Head Aerospace Technology. Аппарат поможет отрасли судоходства в сфере навигации. Третьим спутником, запущенным на орбиту, стал "Писин-3А" от Чжэцзянского университета. Его будут использоваться для изучения спутниковых технологий.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с интернет-спутниками.