Аппарат Haiyang-1 поможет ученым прогнозировать стихийные бедствия.

Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном. Об этом заявили представители местной государственной корпорации космической науки и (CASC). Эксперты рассказали, что в космос запущен гражданский аппарат Haiyang-1 ("Хайян-1D"). Техника будет заниматься исследованиями и наблюдениями за водными ресурсами планеты. Ученых интересует температура и цвет мирового океана, а также изменения в прибрежной зоне и морских районах. Аппарат необходим КНР для предупреждения о стихийных бедствиях.

Запуск спутника прошел 11 июня в 02:31 утра по местному времени с территории космодрома "Тайюань". Аппарат направился на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2B".

СМИ опубликовали видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5".

Видео: Youtube/ SciNews