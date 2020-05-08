Китай завершил испытания нового космического корабля

Аппарат по плану приземлился на севере КНР после 67 часов на орбите.

Власти Китая заявили об успешных испытаниях экспериментального пилотируемого космического корабля. Об этом сообщается в китайских СМИ.

По информации Китайской корпорации космической науки и техники, в 8.49 по московскому времени аппарат корабля Crew Spacecraft по плану приземлился в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере КНР после 67 часов на орбите. Запуск корабля осуществили 6 мая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". В Китае выразили надежду, что созданный прототип космического судна послужит основной для создания орбитальной космической станции.

"Чанчжэн-5В" весит 21 тонну и предназначен для полетов в дальний космос. Корабль рассчитан на шесть космонавтов или на трех космонавтов и еще полтонны груза.

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Видео: 玉麒麟 / YouTube