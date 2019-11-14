До этого бронемашина пройдет государственные испытания.

Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на генерального директора разработчика Александра Красовицкого. Представитель "Военно-промышленной компании" объяснил, как продвигается проект.

Специалист напомнил, что бронеавтомобиль нового поколения "Атлет" является развитием машин семейства "Тигр". В рамках предварительных тестов техника успешно себя показала в противоминной и баллистической стойкости. Разработчикам удалось подтвердить все заявленные характеристики. Сейчас бронемашина готовится к государственным испытаниям.

Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года прокомментировал Александр Красовицкий

"Атлет" необходим вооруженным силам России для перевозки личного состава, а также военных грузов. Бронемашина создана с соблюдением необходимого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа оружия и техники. От "Тигра" Атлет" отличается увеличенной грузоподъемностью (до 1600 килограммов). Специалисты расширили противоминную стойкость техники до 2 кг в тротиловом эквиваленте. На бронемашине установлен более мощный дизельный двигатель ЯМЗ-5347-24. Аппарат способен развивать скорость до 240 лошадиных сил.

