SpaceX запустила ракету Falcon 9 с интернет-спутниками

Falcon 9 компании Илона Маска успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала 13 июня во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink. Старт ракеты состоялся в 5:21 (12:21 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Запуск микроспутников стал для компании SpaceX девятым по счету. Напомним, что запус переносился несколько раз.

На орбиту также вывели три аппарата SkySat от компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой. Эти аппараты будут мониторить поверхность Земли.

Ранее Илон Маск прокомментировал статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon.

Видео: Youtube/SpaceX