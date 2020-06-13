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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с интернет-спутниками

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Falcon 9 компании Илона Маска успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала 13 июня во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink. Старт ракеты состоялся в 5:21 (12:21 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Запуск микроспутников стал для компании SpaceX девятым по счету. Напомним, что запус переносился несколько раз.

На орбиту также вывели три аппарата SkySat от компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой. Эти аппараты будут мониторить поверхность Земли.

Ранее Илон Маск прокомментировал статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon.

Видео: Youtube/SpaceX

 

 

Теги: spacex
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости,

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