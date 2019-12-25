Глава SpaceX назвал условие для успешного будущего для человечества.

Илон Маск раскрыл будущее цивилизации. Об этом основатель американской компании SpaceX написал в собственном Twitter-аккаунте. Он назвал условие успешного будущего для человечества.

Бизнесмен считает, что для развития цивилизации космические путешествия должны стать рутинным процессом.

Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено сообщение Илона Маска

Напомним, что 2 августа Crew Dragon с американскими астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли вернулся на Землю с МКС Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем состоялся 30 мая.

SpaceX захотела привлечь полтора бюджета Минобороны России.